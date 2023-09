Trik na odstraszenie muchy z domu. Zobacz - wystarczy woreczek z wodą i monetami OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Muchy są aktywne w dzień. Lubią ciepłe, nasłonecznione powierzchnie a w nocy lub w chłodne dni muchy zazwyczaj odpoczywają na podłogach, ścianach, sufitach. Czasem naprawdę ciężko je wygonić z domu. Okazuje się, że istnieje prosty trik, by odstraszyć muchy. Dzięki temu nie wlatują do mieszkania. Zobacz koniecznie na kolejnych slajdach >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (15 zdjęć)

Co zrobić, by muchy przestały wlatywać przez okno? Muchy w mieszkaniu są nie tylko uciążliwe, ale mogą być również groźne dla zdrowia - roznoszą wiele bakterii i siadają na jedzeniu przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Istnieje prosty trik na odstraszenie much z domu. Oto skuteczna domowa pułapka na muchy - wystarczy woreczek z wodą i kilka monet. Czytaj więcej!