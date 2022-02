Troskliwi sąsiedzi są skarbem dla seniorów. Przekonali się o tym mieszkańcy Brodnicy

W poniedziałek, 7 lutego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy wyjeżdżali do dwóch akcji na terenie Brodnicy, gdzie pomagali seniorom o których martwili się sąsiedzi. Do pierwszego zdarzenia strażacy zostali wezwani ok. g. 5.25 do budynku przy ul. Nad Drwęcą w Brodnicy, gdzie poproszeni zostali o otwarcie drzwi do mieszkania, w którym znajdowała się seniorka. Chociaż strażacy natychmiast pojechali na miejsce, to drzwi tuż przed nimi zdążył otworzyć zmartwiony sąsiad seniorki. Na miejscu byli już także medycy. Seniorka, na szczęście, oddychała i wyczuwalne było u niej tętno, ale nie było z nią kontaktu słownego, nie poruszała się, nie podnosiła. Strażacy przenieśli seniorkę do karetki, a następnie Zespół Ratownictwa Medycznego zaopiekował się kobietą. Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło zaledwie trzy godziny później, ok. g. 8.25, przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy. Alarm wywołał sąsiad, który słyszał, jak w lokalu obok upada 88-letni mężczyzna, który po upadku nie mógł się podnieść i otworzyć drzwi. Na miejscu obecny był patrol policji, który z kolei poprosił strażaków o otwarcie drzwi do mieszkania. Po wyważeniu drzwi wewnątrz leżał 88-letni mężczyzna, który był przytomny i można było się z nim porozumieć. Na miejsce dotarli także medycy, którzy zajęli się potrzebującym pomocy seniorem.