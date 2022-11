Trudny czas dla przedsiębiorców w powiecie sępoleńskim. Są obawy o przyszłość

Kryzys gospodarczy odczuwa część firm i zakładów pracy z powiatu sępoleńskiego. Galopująca inflacja, wojna w Ukrainie i zwiększone koszty pracy mają wpływ na działalność gospodarczą podmiotów z wszystkich branż.

Do końca bieżącego roku przedsiębiorcy nie zapowiadają cięć w zatrudnieniu czy zamykaniu zakładów, ale co będzie od nowego roku? Jak dotąd, do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim nie wpłynęły żadne zawiadomienia o zamykaniu zakładów pracy i grupowych zwolnieniach pracowników. Jednakże, już teraz właściciele firm zapowiadają rozwiązania oszczędnościowe i zgłaszają swoje obawy.