Trwa konkurs "Arcydzieło Sztuki Budowlanej 2023" Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Celem konkursu "Arcydzieło Sztuki Budowlanej 2023" jest wyróżnienie najciekawszych obiektów budowlanych oraz promowanie sztuki budowlanej i uczestników całego procesu inwestycyjnego i realizacyjnego.

Właśnie trwa trzecia edycja konkursu, w którym uczestniczą budowle nowo wybudowane, rewitalizowane, przebudowane, rozbudowane, we wszystkich rodzajach budownictwa - ukończone od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Obiekty nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu „Arcydzieło Sztuki Budowlanej” nie mogą ponownie brać w nim udziału. Zgłoszenia do konkursu mogą składać wszystkie jednostki biorące udział w procesie inwestycyjnym.

Inwestycje zostaną nagrodzone w pięciu kategoriach:

budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo inżynieryjne i drogowe, budownictwo przemysłowe, obiekty zrewitalizowane.

Kryteria oceny inwestycji to: forma architektoniczna, funkcjonalność (walory użytkowe i estetyczne), jakość wykonawstwa, nowoczesność zastosowanych rozwiązań projektowych, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu budowlanego, wkomponowanie obiektu w otaczający teren.