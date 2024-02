Trwa ostatni etap modernizacji ulicy Kościuszki w Grudziądzu

- Trwają prace związane z kanalizacją deszczową, a także układane są krawężniki. To ostatni etap ulicy Kościuszki, który został do wyremontowania. Na odcinku od Pułaskiego do Wąskiej trzeba ułożyć jeszcze nawierzchnię bitumiczną - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.