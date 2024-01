Trwa rejs żaglowcem STS Pogoria po wodach Morza Śródziemnego. Nasz dziennikarz na pokładzie

Rejs żaglowcem STS Pogoria trwa od 12 do 21 stycznia . Organizatorzy zakładają, że wydarzenie będzie miało istotny wpływ na rozwijanie pasji do żeglarstwa, aktywności fizycznej oraz promocję edukacji wśród młodzieży. Oprócz stypendystów, udział w rejsie biorą także przedstawiciele środowisk harcerskich, ochotniczych straży pożarnych, szkół mundurowych i służb ratownictwa wodnego.

Rejs Pogorią - 12 do 21 Stycznia na morzu śródziemnym

Młodzieżą opiekują się nie tylko dwie osoby wyróżnione w konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2023, ale także dwaj koordynatorzy astrobaz, którzy przeprowadzają fascynujące zajęcia z obserwacji astronomicznych podczas rejsu. To nie tylko okazja do zdobywania nowych umiejętności, ale również do poszerzania horyzontów naukowych.