36 marszałkowskich stypendystów z Kujaw i Pomorza weźmie udział w rejsie po Morzu Śródziemnym

Jeszcze jeden bodziec

Przesiadka Marka - z kajaku do żaglowca

Relacje medialne z rejsu zapewniać będzie dziennikarz „Pomorskiej”, Marek Weckwerth, wielki pasjonat sportów wodnych:

- Dla mnie to jest kolejna wyprawa na morze, ale po raz pierwszy w życiu na pokładzie żaglowca – nie kryje emocji nasz redakcyjny kolega. - Wcześniej, jako komandor grupy, prowadziłem morskie wyprawy, ale zawsze na na kajakach. Okrążaliśmy Wyspy Alandzkie, Bornholm, okolice Sztokholmu, pływaliśmy również po Adriatyku. Zawsze były epizody z mocniejszą falą, pływałem też w sztormie, ale rejs żaglowcem to jednak inne emocje, tym bardziej, że tym razem to nie ja dowodzę [śmiech]. Cieszę się, że powracam do pasji z młodości, kiedy zajmowałem się żeglarstwem i zacząłem nawet szkolenie w ZHP. Ostatecznie uznałem jednak, że więcej możliwości da mi kajak. Do dziś natomiast jedną z moich pasji jest modelarstwo i tu cały czas obecne są żaglowce. Z dziennikarskiego punktu widzenia oczywiście najważniejsze będą emocje i wrażenia młodych ludzi, którymi popłynę.