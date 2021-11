„Trzeba uniezależnić etykę od religii”. O miejscu tych dwóch przedmiotów we współczesnej szkole rozmawiamy z Krystianem Karczem

Obecnie dziecko bądź rodzic może wybrać, czy chce uczestniczyć w zajęciach religii, etyki czy nie uczestniczyć w żadnych z tych zajęć. To dobre czy złe rozwiązanie? To rozwiązanie ma pewien optymistyczny rys, o którym warto powiedzieć. Gdybyśmy wszyscy jako obywatele zawiązali między sobą kontrakt społeczny, że masowo podpisujemy deklaracje uczestnictwa w zajęciach etyki, to szkoła, która miałaby bardzo dużo chętnych osób, musiałaby w odpowiedni sposób zorganizować te lekcje. Możemy powiedzieć, że wszystko jest w naszych rękach, ale z różnych powodów nic się nie zmienia. Wiedza o tym, czym są lekcje etyki, jest zbyt mała.

To może lepszym rozwiązaniem byłoby to, co proponuje minister edukacji. Uczeń musiałby wybrać: albo będzie chodził na religię, albo na etykę, z trzeciej opcji rezygnujemy. Co Pan o tym myśli?