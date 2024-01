Trzech Króli - co to za święto? Herody, święcenie kredy, wróżby... Tak dawniej 6 stycznia obchodzono Objawienie Pańskie

K+M+B - co to znaczy?

Trzech Króli 6 stycznia - co to za święto?

Kościół katolicki odwołuje się tu do opisu w Ewangelii Mateusza, według której Trzech Mędrców ze wschodu przybyło do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi . Przywieźli w darze złoto, mirrę i kadzidło - te trzy elementy mają symboliczne znaczenie:

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia. Trzech Króli to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Ta chrześcijańska uroczystość obchodzona jest na cześć objawienia się Boga człowiekowi, obecności Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga.

6 stycznia odbywa się w kościele święcenie kadzidła, kredy i mirry. Zwyczaj wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami.

Od XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, którą tradycyjnie w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych do domów i mieszkań katolickich pisano C+M+B (lub K+M+B) oraz datę bieżącego roku . Oznacza to "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Św. Augustyn tłumaczy ten skrót jako "Chrystus dobroczyńcą wielu". Zaś legenda średniowieczna przekazuje je jako skróty imion trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Idą Herody

Poczynając od Trzech Króli, kolędując na Kujawach od wsi do wsi, od chałupy do chałupy, przedstawiano popularne, niemal teatralne widowisko pod nazwą "Herody". Dziś już zapomniane pochody "Herodów" oczekiwane były zawsze z wielkim zainteresowaniem, choć ich akcja powtarzała się niezmiennie każdego roku. Bohaterem tych przedstawień wywodzących się ze średniowiecznych misteriów był król Herod i jego biblijna historia, oraz opowieść o trzech mędrcach. Zwyczaj "Herodów" na Kujawach rozpowszechniony był jeszcze do lat 30. XX w. praktykowany we wsiach i miasteczkach.