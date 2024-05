Trzy kroki do awansu. CUK Anioły Toruń walczą w ten weekend o I ligę! "Czas ten cel zrealizować!"

Dla CUK Aniołów Toruń to już trzecie podejście do awansu. W premierowym sezonie dwa lata temu torunianie dotarli do turnieju finałowego, przed rokiem niespodziewanie odpadli na wcześniejszym etapie. Teraz ekipa trenera Krzysztofa Stelmacha po raz drugi zagra w turnieju finałowym, przegrywając po drodze tylko dwa spotkania w rundzie zasadniczej.