Trzy przewinienia motorowerzysty z powiatu świeckiego. Był poszukiwany, pijany i z zakazem prowadzenia pojazdu

- Mundurowi zatrzymali kierowcę jednośladu do kontroli i przeprowadzili badanie trzeźwości. 44-letni mieszkaniec powiatu świeckiego miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, mężczyzna nie był w stanie okazać prawa jazdy, ponieważ decyzją sądu objęty był zakazem prowadzenia pojazdów. To jednak nie koniec. Po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych bazach wyszło na jaw, że mężczyzna ma orzeczoną karę pozbawienia wolności. 44-latek z drogi trafił prosto do zakładu karnego, gdzie odbędzie 60 dni kary – informuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Świeciu.