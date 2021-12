Trzy razy "tak" - Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała projekty finansowe Grudziądza na 2022 i następne lata

- Krok po kroku, z pełną konsekwencją, odbudowujemy naszą wiarygodność finansową, a każdy kolejny tego typu dokument jest doskonałym dowodem na to, że - mimo wielu trudności - zmierzamy w dobrym kierunku – w komunikacie prasowym podkreślił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Stabilne finanse to fundament funkcjonowania każdego samorządu, a zarazem jeszcze większe szanse na rozwój naszego miasta.

Do projektu budżetu miasta na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037, Regionalna Izba Obrachunkowa ma kilka uwag. Najważniejsza z nich związana jest z sytuacją szpitala.

Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę na konieczność bieżącego monitorowania gospodarki finansowej szpitala, w szczególności w zakresie zaciągania i regulowania zobowiązań. I przypominał, że to samorząd sprawuje nadzór nad szpitalem i w przypadku konieczności jego likwidacji, to właśnie miasto obarczone zostanie zobowiązaniami i należnościami lecznicy. A to - przypomnijmy - blisko pół miliarda złotych.