- W wyniku interwencji i dzięki środkom samorządu województwa od 16 grudnia dodatkowe autobusy będą dojeżdżały do przystanku Toruń Miasto. Te rozwiązania pozwolą skomunikować podróżnych korzystających z pociągu na odcinku Chełmża-Grudziądz oraz pozostałych wsiadających do autobusów na obecnie rewitalizowanej części trasy kolejowej z Chełmży do Torunia - dodaje Krzemińska.