Trzymajmy mocno kciuki za piłkarki z UKS Mustang Wielgie! Przed nimi ostatni mecz wyjazdowy.

W dwóch ostatnich meczach piłkarkom z UKS Mustang Wielgie nie dopisało szczęście. Najpierw musiały przełknąć porażkę na wyjeździe z drużyną Strażak Przechowo. W ostatnim spotkaniu na własnym boisku zmierzyły się z drużyną KS JSS Toruń. Była to bardzo ciężka walka, w której walczyły do samego końca. W pierwszej połowie przegrywały 1:0. W drugiej stworzyły wiele sytuacji podbramkowych i oddały wiele strzałów na bramkę przeciwniczek. Niestety, zabrakło szczęścia. Przegrały 2:0. Pokazały naprawdę dobrą grę, ale musiały uznać wyższość rywalek. Teraz przed nimi ostatnie wyjazdowe spotkanie z Chemikiem Bydgoszcz. Trzymajmy za nie mocno kciuki!

Drużyna UKS Mustang Wielgie ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale sport ma to do siebie, że ktoś zawsze musi wygrać. Najważniejsza jest jednak sama sportowa rywalizacja i walka do samego końca. Nawet przegrywać można w pięknym stylu. Piłkarki od samego początku trenują pod kierunkiem Michała Ziemińskiego, który każde spotkanie przeżywa chyba bardziej od nich. Życzymy powodzenia w Bydgoszczy!