"Trzymamy się tradycji, ale też idziemy w nowoczesność". Przepisy Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego wydane w książce. Zdjęcia

- Długo się zastanawialiśmy jak wyeksponować dobro społeczne jakim są koła gospodyń wiejskich, których aktywność jest bardzo imponująca. I tak powstał projekt wydania najbardziej ciekawych przepisów kulinarnych - mówi Adam Olejnik, starosta grudziądzki . I dodaje: - Zgłosiły się 42 Koła! Przebieg akcji był fantastyczny. Spotykaliśmy się w starostwie oraz w miejscach, do których zapraszały nas Koła. Był to czas integracji i twórczego działania.

Jak wspomina starosta Olejnik, pomysł na wydanie "Smaków w powiecie grudziądzkim" powstał w lipcu ub. roku i realizacja miała zakończyć się w listopadzie, by publikacja została wydana przed świętami w grudniu. - Ze względu jednak na to, że tak wiele Kół się zgłosiło potrwało to do końca stycznia i teraz mamy wydanie - wyjaśnia Adam Olejnik.