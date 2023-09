Trzynastka wcale nie pechowa – AME 2023 w wioślarstwie w Bydgoszczy udane dla Polaków

– Dużo się działo w ten weekend. Dla nas było to duże przedsięwzięcie organizacyjne, logistycznie sportowe. Pogoda dopisała, a to w pewien sposób 50 procent sukcesu. To wpłynęło na atmosferę, gdyż studenci cały dzień mogli przebywać na torze i się integrować. Był też czas na relaks, rozmowy. Wszystko się udało – opowiada dr Katarzyna Domańska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego i prezes KU AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który był organizatorem AME 2023 w wioślarstwie.

Jak przyznają zawodnicy gospodarzy, pomocny był niosący się z trybuny doping ze strony najbliższych. – To motywujące, gdy płynę, a z trybun słyszę okrzyki moich bliskich kolegów, koleżanek czy innych. Jest to mega budujące, jestem bardzo zadowolona z naszych kibiców. Słyszeliśmy doping praktycznie od 400 metrów – opisuje Paulina Chrzanowska, uczelniana koleżanka Gałek i potrójna medalistka AME 2023.

– Ósemka była dla nas nowością, bo nie tak często pływamy długie wiosła. Cieszę się, że udało się zdobyć ten brąz. Jesteśmy zadowolone z obrony tytułów. Po prostu było super! – nie ukrywa Izabela Gałek z UKW Bydgoszcz. – Dla akademickich zawodników to fajna sprawa wystartować w AME, a dla nas była to przede wszystkim fajna zabawa. Lubimy adrenalinę, więc dla nas każde zawody są genialne. Fajnie poczuć coś innego niż presję i walkę o medale. Tutaj liczyła się przede wszystkim energia tych zawodów i radość z nich – dodaje.

Dwa złote medale wywalczyły też wioślarki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które były najlepsze w czwórce bez sternika (Dominika Gałka, Adrianna Paszkowska, Agata Zielepuha, Julia Weiwer) i ósemce (Gałka, Patrycja Domalska, Paszkowska, Katarzyna Malinowska, Zielepuha, Zofia Borzyszkowska, Kornelia Semrau, Martyna Wiśniewska, Weiwer). Na najwyższym stopniu podium stanęli również Dariusz Paczkowski i Rafał Nalewalski z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy nie mieli sobie równych w finale A dwójki podwójnej wagi lekkiej, a także dwójka bez sternika Szymon Tomiak i Patryk Wojtalak z Politechniki Poznańskiej.

Srebrnym medalistą AME 2023 w wioślarstwie w Bydgoszczy został z kolei Krzysztof Kasparek. Startujący dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu członek seniorskiej kadry narodowej był drugi w prestiżowej konkurencji jedynek. – Byłem zaskoczony szybkim startem wszystkich chłopaków. Miałem małe problemy techniczne, bo złapałem dwa raki na początku wyścigu i musiałem odrabiać straty, ale na szczęście zabrałem się do nich w odpowiednim momencie – relacjonuje swój finałowy występ Kasparek, dla którego były to pierwsze AME w wioślarstwie. – Porównując je do międzynarodowych imprez, to wiadomo, że startujemy na dwa razy krótszym dystansie. Chłopacy byli jednak w dobrej formie i było z kim rywalizować. Czułem się w niezłej dyspozycji, ale przeciwnik z Turcji okazał się lepszy – dodaje student czwartego roku kierunku lekarskiego na UM Poznań. – Ze strony uczelni mogę liczyć m.in. na indywidualną organizację zajęć i dopasowanie ich do moich planów treningowych czy obozów, które towarzyszą mi przez cały rok. Dziękuję uczelni, że pomaga łączyć obie pasję: medycynę i sport.