UKW Bydgoszcz obronił tytuł w AMP w wioślarstwie

Wioślarstwo w studenckim wydaniu znów zawitało do Bydgoszczy, która od lat organizuje AMP w tej dyscyplinie. Do tegorocznej edycji swój udział zgłosiło blisko 270 wioślarzy i wioślarek reprezentujących 24 szkoły wyższe. Wśród startujących pojawili się też wyczynowcy czy nawet reprezentacji kraju.

- Trenuję czynnie wioślarstwo od sześciu lat i na co dzień startuję w innych regatach. Do AMP podchodziłem z zaciekawieniem, to był mój pierwszy start na 1000 metrów. Może to nietypowy dystans, ale nam z kolegami z ósemki udało się złapać odpowiedni rytm i zebraliśmy się na tyle, by wyjść reszcie stawki - mówił Kacper Mickiewicz, członek złotej ósemki UKW Bydgoszcz, a także czwarty jedynkarz AMP 2024 w Bydgoszczy.