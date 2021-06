Tu ziemniaki od rolnika dostaniesz za darmo. Gospodarze chcą się pozbyć zapasów [lista miejsc]

Ceny ziemniaków w czerwcu 2021

Cena za kilogram ziemniaków na kujawsko-pomorskich targowiskach wynosi od 60 groszy do 1 zł, sporadycznie 1,50 zł (wg notowań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). Wczesne kosztują więcej, jednak klienci są chętni do ich zakupu - cena od 2 do 3 zł/kg. W maju i na początku czerwca dochodziła do 4 zł/kg.

Na Rynku Hurtowym Bronisze ziemniaki kosztują 0,52-0,80 zł/kg, młode 1,66-2 zł/kg (22 czerwca 2021). Dokładnie rok temu płacono tu 0,80-1,20 zł/kg, za młode 1,20-,1,50 zł/kg.