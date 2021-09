Tuchola. Będzie kolejne podejście do modernizacji oczyszczalni ścieków

Firmy argumentują, że mają mało rąk do pracy i rynek materiałów budowlanych jest tak niestabilny, że trudno wiele rzeczy przewidzieć. W kolejnym przetargu wiele zadać zostanie wykreślonych z zamówienia, jak np. ocieplenie budynku administracyjnego i jego wyremontowanie. - Zrobimy ten remont później, przy pomocy lokalnych firm, bo to zadanie wyceniono kilkukrotnie drożej. Wycena w unieważnionym przetargu na budynek to aż 2,5 mln zł. Za te pieniądze można wybudować nowy, a nie wyremontować! - Tyle lat pracuję w gminnych inwestycjach, że wiem, że wykonawcy każą sobie często płacić za ryzyko - mówi Stybaniewicz.

Jaki nowy termin na oferty na oczyszczalnię w Tucholi

Termin składania ofert jest do 24 września. W PK obawiają się, że znów będzie drogo. Są przygotowani na takie możliwości - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mają wstępną promesę na to, że w razie czego mogą dostać dodatkową dotację do tej, która jest już pewna. Ale przypomnijmy, warunkiem Funduszu na przekazanie dofinansowania jest, by zadanie było wykonane do końca przyszłego roku!