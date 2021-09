Tuchola. Budżet obywatelski na 2022 rok. Oto zwycięzcy

Głosowanie przeprowadzono od 6 do 21 września 2021 r. Uprawnionych do głosowania było 16 tys. 402 osób, ale zagłosowało jedynie 1 tys. 162. Frekwencja była więc słaba.

Budżet obywatelski w Tucholi - wyniki

Nie wszystkie projekty przeszły do realizacji. Nie starczyłoby na nie funduszy w budżecie obywatelskim. Są one przecież ograniczone. O realizacji zadań decydowała więc liczba pozyskanych głosów. W Tucholi pieniądze będą na trzy projekty. Każdy oszacowano na 75 tys. zł. To „Sportowa Tuchola” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, „Na borowiackim szlaku” oraz utworzenie łącznika komunikacyjnego między ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi.

Na terenie gminy wykonane zostaną trzy projekty, każdy za 15 tys. zł. To „Aktywny plac zabaw” przy SP w Raciążu, doposażenie placu zabaw w Legbądzie oraz mini plac zabaw na terenie SP w Stobnie.

Pozostałe wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej. Należy się cieszyć, że budżet obywatelski cieszy się coraz większym zainteresowaniem, choć frekwencja przy urnach z pewnością mogłaby być wyższa.