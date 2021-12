Tuchola. Co z nocną pomocą w szpitalu? Dziś jej tam nie otrzymacie. Dlaczego?

- Dopóki nie ma rozwiązania, to może należy wprowadzić uchwałę o zakazie chorowania do odwołania - szyderczo skomentował sytuację radny Gierszewski. O kulejącej nocnej i świątecznej opiece w szpitalu dyskutowano na dwóch sesjach - Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Temat jest na tyle gorący, że niektóre wypowiedzi jak radnego miejskiego Romualda Gierszewskiego są daleko idące: - "Nasz starosta coś słabo działa, chyba ten mróz na niego zadziałał". Pytanie brzmi: - Czy starosta jest władny coś zrobić?

Przypomnijmy, bywa, że na nocnej i świątecznej opiece medycznej w szpitalu tworzą się długie kolejki. Wielogodzinne. Wszystko dlatego, że brakuje lekarzy. Tak bardzo, że dziś, 27 i 30 grudnia nocnej i świątecznej opieki w szpitalu w ogóle nie będzie. Radny Romuald Gierszewski ocenił , że "nie ma tematów trudnych, których nie można rozmawiać i wyjść z twarzą". Powiedział, że choć to jest sprawa pilna, to "nasz starosta słabo działa, chyba ten mróz na niego zadziałał" .

Prezes MCL-u też nie ma rozwiązania

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski spotkał się z Arturem Nagórką, prezesem Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi. Czy znaleźli rozwiązanie? Niestety - nie. - Prezes ze zrozumieniem podchodzi do problemu, ale też przedstawił sytuację w MCL - relacjonował spotkanie burmistrz. - We wszystkich podmiotach medycznych jest podobnie. Problemem jest zbyt mała liczba kadry lekarskiej. Są też przeszkody formalno-prawne, bo MCL nie ma kontraktu. To szpital ma umowę z NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną.

A w MCL-u średnia wieku lekarzy jest wysoka, to osoby z problemami zdrowotnymi, emeryci. I Nagórka powiedział, że i w jego przychodni personel pracuje na granicy wytrzymałości. Mają też wizyty domowe, część z nich udziela się jeszcze w hospicjum.

- Na moje pytanie, co będzie bez nocnej i świątecznej opieki medycznej (jak dziś, 27 i 30 grudnia), dyrektor MCL-u powiedział, że wszystkie ciężkie przypadki - zawały itd. kwalifikują się do wezwania pogotowia - relacjonuje Kowalski. - Sam mam wielu znajomych lekarzy. Oni właściwie nie mają życia rodzinnego.

Z nocnej i świątecznej opieki medycznej osobiście skorzystała radna miejska Barbara Grontkowska. Nie życzy takiej pomocy nikomu. - Podjęłam wtedy decyzję, żeby nie wzywać karetki, bo byłam w stanie sama dojechać, ale następnym razem - musiałam - opowiadała. - Przyjechała karetka ze Śliwic, długo na nią czekałam. A jest tak źle, że wyjeżdżają już strażacy zamiast pogotowia.