Tuchola. Lada dzień w centrum miasta zaparkujemy za opłatą! Ma to być połowa czerwca

Opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Obsługiwać strefę będzie Apcoa Parking Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Wszelkich informacji udziela wydział infrastruktury i planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tucholi: Waldemar Walkowiak - tel. 52 5642 536, e-mail: drogi@tuchola.pl i Agnieszka Kowalikowska - tel. 52 5642 535, e-mail: zagospodarowanie@tuchola.pl

Opłaty mogą być uiszczane przez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze (płatność gotówką lub kartą płatniczą), przez system płatności mobilnych - aplikacja Apcoa flow, kupno abonamentów: miesięcznych, 6-miesięcznych i 12-miesięcznych (z opłat abonamentowych korzystać mogą mieszkańcy strefy, przedsiębiorcy oraz osoby, których miejsce pracy położone jest na jej obszarze). Abonament wykupić można w biurze strefy płatnego parkowania - Tuchola, ul. Szkolna 2A (wejście do budynku od ul. Starofarnej). Bilety parkingowe, identyfikatory abonamentowe, karty parkingowe oraz identyfikatory systemu płatności mobilnych powinny być umieszczone pod przednią szybą pojazdu. Niewykorzystanie biletu postojowego w jednym miejscu parkowania upoważnia do jego użycia na innym miejscu w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.

Burmistrz Tucholi o płatnym parkowaniu w Tucholi

Burmistrz Tadeusz Kowalski mówi, że na początku można spodziewać się pewnego poluzowania uiszczania karnych opłat. Jednak z pewnością to nie będzie zasadą, bo te są przecież jasne. Wiadomo, gdzie należy parkować za opłatą i ile to kosztuje. Co do turystów, spodziewa się, że nie powinno być kłopotów, ponieważ płatne parkowanie jest normą niemal w całej Polsce.