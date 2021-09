Tuchola. Warsztaty z robienia masła i kiszenia kapusty. Była przy tym niezła zabawa [zdjęcia]

Uczestnicy spotkania przy śpiewie Frantówek Bysławskich poznawali działanie dawnych sprzętów takich jak kierzanki (ubijaki do masła) do wytwarzania masła oraz hebel, szatkownica czy trampek służących do kiszenia kapusty. Dla wielu osób było to przypomnienie dawnych wykonywanych na co dzień lub sezonowo czynności dla młodszych było to poznawanie tradycji oraz zwyczajów przodków, które dzisiaj są już coraz mniej wykonywane, a czasem nawet zapomniane.