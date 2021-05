Tuchola. Wyjeżdżają do większych miast. Dane GUS-u pokazują tendencję

W ostatnich latach był ujemny przyrost naturalny w gminie Tuchola, co oznacza, że więcej osób umarło niż się urodziło. W tych latach z tego powodu ubyło 21 mieszkańców. A wymeldowania, czyli migracja - na przykład za lepszym życiem? W 2019 r. w Tucholi wyjechało 112 mieszkańców, dokładnie tyle samo, co w 2018 r. Na wsi w gminie Tuchola w 2019 r. odnotowano jednak zmianę na plus - 14. Także w powiecie było więcej wymeldowań - 644 niż zameldowań - 476.

Burmistrz Tucholi: - W innych miastach jest podobnie

Zapytaliśmy burmistrza Tucholi, Tadeusza Kowalskiego, czy się obawia, że Tuchola się wyludnia. - My się nie różnimy od innych miejscowości czy miast - odpowiedział. - Zresztą, cała populacja Polaków się zmniejsza. Wystarczy spojrzeć na dane GUS-u. Tak, u nas jest zauważalne, że co roku mamy trochę mniej mieszkańców, ale tak jest wszędzie. No i teraz Covid-19 zrobił spustoszenie.