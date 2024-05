Turyści na kujawsko-pomorskich szlakach. Oto propozycje wycieczek na najbliższe weekendy

W sobotę 25 maja Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".

Spotkanie uczestników o godz. 7.30 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 7.44 nastąpi wyjazd do Ostrowitego k. Jabłonowa Pomorskiego.

Trasa około 29-kilometrowej wyprawy będzie wiodła z Ostrowitego wzdłuż jezior Głowińskiego, Mieliwa, Sosna, Łąki, Czortek do Lisa Młyna, a dalej wzdłuż jeziora Niskie Brodno do Brodnicy. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski.

Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu opisuje historię osady Lisa Młyn… To dawna osada młyńska nad jeziorem Wysokie Brodno. W 1697 roku po raz pierwszy został wymieniony Kruszyński Młyn. W 1742 roku osadę zwano Wysokim Brodnem lub Lisem. W 1. połowie XVIII wieku właściciel majątku w Kruszynach Szlacheckich Józef Czapski sprzedał majątek wraz z osadą młyńską Janowi Czapskiemu. W 1773 roku młyn wodny posiadał 2 koła. Od 1782 roku osadę posiadał jego syn Józef. W 1820 roku należała do Franciszka Czapskiego, który sprzedał majątek Ignacemu Białobłockiemu. Osadę Lisa Młyn wraz z majątkiem Kruszyny Szlacheckie nabył w 1832 roku – Carl August von Schleiss. W latach 1864 – 1895 majątek należał do polskiej rodziny Mellinów.