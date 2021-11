Pociąg "Tężnia" to oferta przejazdu na nieużytkowanej na co dzień trasie Toruń Gł. - Ciechocinek - Toruń Gł. Skład wyjedzie z Torunia o godz. 14.43, w Aleksandrowie Kujawskim będzie o godz. 14.57. Do Ciechocinka dotrze o godz. 15.12. W drogę powrotną wyruszy o godz. 16.10.