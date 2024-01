Turystyka na Kujawach i Pomorzu w dniu Trzech Króli i w kolejne weekendy stycznia 2024

OM PTTK w Toruniu zachęca tradycyjnie do udziału mieszkańców tego miasta i całego regionu. Będzie to kolejna wycieczka krajoznawczo – piesza w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

Spotkanie o godz. 8.40 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd nastąpi wyjazd o godz. 8.50 do Czernikowa (kierunek Lipno). Trasa około 17-kilometrowej wycieczki będzie prowadziła drogami oraz duktami leśnymi ze stacji PKP w Czernikowie przez Górę Piwną do Brzozówki. Góra Piwna (nazywana też Babią Górą) to wydma śródlądowa o wysokości ok. 118 m n.p.m.

Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech.