Tutaj nie możesz zbierać grzybów. Zakaz wstępu do lasów przedłużony. Dlaczego, gdzie i do kiedy?

W nocy z 14 na 15 lipca 2021 burza i wiatr zaatakowały Nadleśnictwo Dobrzejewice. Szkody były duże - połamane, przewrócone drzewa, nadłamane gałęzie. Z racji bezpieczeństwa, wprowadzono zakaz wstępu do lasu (do 22 sierpnia). Niestety, będzie on obowiązywał dłużej - do 31 października.