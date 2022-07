Tyle firm z Kujaw i Pomorza stara się o pieniądze, które poprawią bezpieczeństwo pracy

Dofinansowanie do 80 procent wartości projektu

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

W tym roku do podziału jest 90 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Zainteresowanie konkursem jest duże. Za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 3 980 wniosków. To o ponad 16 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS wpłynęło 217 wniosków. Na skrzynkę [email protected], wpłynęło także prawie 2400 zapytań dotyczących konkursu.