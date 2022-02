Tyle godzin dziennie spędzamy przed urządzeniami mobilnymi. Które aplikacje pochłaniają najwięcej czasu?

- Dodatkowe punkty, dostęp do limitowanych materiałów, to i wiele więcej zachęca do dokonania mikropłatności – mówi Sebastian, pasjonat gier oraz filmów. – Kilka złotych to nie jest duża suma, a pozwala firmie na zarobek. Rodzice powinni regularnie sprawdzać czy ich pociechy nie wydają oszczędności na dodatki i aplikacje, o których istnieniu zaraz zapomną.