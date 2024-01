Klienci kupują teraz telefony bez ładowarek. "Nowy trend to nie ekologia, ale chwyt na dodatkowy zarobek"

"Zapłaciłem 4000 złotych za telefon, który nie działa"

Po luksusowe marki, jak Louis Vuitton czy Balenciaga, sięgają najbogatsi, jak i aspirujące do bogactwa osoby z klasy średniej. Nasza klasa średnia jest cały czas za mało zamożna, by pozwolić sobie na…

"Troska o środowisko"

UOKIK zna sprawę

Sprawę zna nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Wpływają do nad takie pojedyncze skargi - odpowiada nam Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK. - W 2022 roku prowadziliśmy postępowanie wyjaśniające w związku z niedołączaniem do iPhone’ ów zasilaczy ładujących lub innych akcesoriów. Nie było podstaw do postawienia zarzutów. Apple wyraźnie informuje, że zasilacz nie jest dołączony, dostarcza za to kabel ze złączem lightening do swoich urządzeń oraz port USB typu C, który pozwala na ładowanie w standardowej prędkości np. z komputera czy laptopa.