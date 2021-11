Tyle mogą kosztować choinki. Mniej ich dojedzie z importu, więc doceńmy krajowe drzewka

Choinka jaką chcesz, czyli wybranka z plantacji

- Kupujący może nawet sam ją wyciąć lub wykopać - dodaje pan Mariusz, który podkreśla, że u nich nie mogą zaopatrywać się hurtownicy.

Podobnie jest na plantacji w miejscowości Kobylanka (k. Grudziądza). - Trzymam się tej strategii od lat i to się sprawdza - twierdzi Grzegorz Kiełbowicz, właściciel tejże plantacji. Zdaje sobie sprawę, że gdzie indziej można kupić bożonarodzeniowe drzewka taniej (u niego za świerk pospolity o wysokości 1-1,5 metra trzeba zapłacić co najmniej 40 zł) , ale jego klienci wiedzą co kupują.

- Drzewka z plantacji można już teraz przesadzić do donicy - dodaje Mariusz Trela.