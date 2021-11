Tyle wydamy na Święta Bożego Narodzenia 2021. Czy w ogóle dojadą do nas prezenty? Agnieszka Domka-Rybka

Święta Bożego Narodzenia 2021 będą skromniejsze, ale jak zawsze uroczyste. Wydamy na gwiazdkę o 200 zł więcej niż rok temu, ale dużo mniej niż przed pandemią. Anna Kaczmarz

952,40 zł - tyle planuje w tym roku wydać na Święta Bożego Narodzenia przeciętna rodzina Kowalskich. I na pewno nie będą to beztroskie gwiazdkowe zakupy, co nie należało do rzadkości przed pandemią. Wręcz przeciwnie: "na wigilijnym stole może czegoś zabraknąć".