Tyle mogą zarobić nauczyciele za sprawdzanie matur i egzaminu ósmoklasistów - oto nowe stawki [7.05.2024]

Matura 2024 - terminy

Matura 2024 z języka polskiego rozpocznie się we wtorek 7 maja o godzinie 9.00. Na środę - 8 maja - zaplanowano egzamin z matematyki zaś kolejnego dnia maturzyści zmierzą się z zadaniami języka obcego. Kolejne dni to kolejne egzaminy z przedmiotów wybranych, między innymi geografii, biologii, chemii, historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Matury w 2024 roku trwają od 7 do 25 maja. Część pisemna odbędzie się między 7 a 24 maja, natomiast część ustna - od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja.

Aby zdać maturę, należy przystąpić do wszystkich obowiązkowych egzaminów oraz uzyskać odpowiednie progi procentowe. Wymagane prawnie są egzaminy z języka polskiego oraz obcego w części ustnej, a także z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w części pisemnej. Należy z nich uzyskać co najmniej 30 proc. punktów (zarówno w części ustnej, jak i pisemnej). Ponadto trzeba przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. W tym jednak przypadku nie ma określonego progu zaliczeniowego.