Tyle można zarobić przy zbiorze owoców w Kujawsko-Pomorskiem. 350 złotych dniówki? [stawki]

To zajęcie jest żmudne, daje w kość kręgosłupowi, męczy - zwłaszcza przy upałach. Z drugiej jednak strony, zbiory owoców są okazją, by zarobić dodatkowe pieniądze. Jeśli chodzi o formę rozliczenia się, właściciele plantacji proponują stawki godzinowe, ale także pracę na akord (np. wynagrodzenie za zebrane łubianki truskawek).

Przypomnijmy, że w 2020 roku - przy zbiorze truskawek - można było zarobić średnio około 3 zł za łubiankę. Jak jest teraz?

"Pilnie zatrudnię do dziesięciu osób na zbiór truskawek. Posiadamy darmowy nocleg. Od 2 zł do 3 złotych za łubiankę. Dniówka od 250-350 złotych", to jedna z ofert, które znaleźliśmy przeglądając jeden z najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych. Ta propozycja pracy sezonowej, pochodzi z Inowrocławia.