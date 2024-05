Koszty Zakwaterowania i Opłaty Klimatycznej

Kuracjusze są zobowiązani do pokrycia kosztów zakwaterowania w sanatorium. W sezonie tzw. wyższym opłaty te mogą być znaczące. - Powiem krótko: przez te 21 dni turnusu można wydać bardzo dużo pieniędzy! Jak obserwujemy, kuracjusze sobie niczego nie żałują, a sanatoria i okoliczne lokale, usługodawcy zbijają niezłą kasę. To świetny biznes. My za nocleg w dwusobowym pokoju z łazienką za cały turnus płacimy 573,30 zł. To opłata ustawowa w sezonie tzw. wyższym. Do tego każde z nas zapłaciło po 74 zł "klimatycznego" za te 21 dni - opowiada nasza Czytelniczka.

Opłata klimatyczna, choć stosunkowo niewielka, dodaje się do ogólnego kosztu pobytu. Dodatkowo, parking w sanatorium to wydatek, który warto uwzględnić w budżecie. - Parking kosztował nas 315 zł za cały pobyt. Lepiej nie gubić ani nie niszczyć biletu parkingowego, bo te słono kosztuje - 150 zł. Tyle samo liczą sobie za zgubienie klucza do pokoju.