Tyle w Brodnicy w 2022 r. zapłacimy podatku od nieruchomości

25 listopada 2021 r. podczas sesji rady miejskiej w Brodnicy zdecydowano o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości.

W 2022 r. brodniczanie zapłacą podatek od budynków lub ich części mieszkalnych, który wzrósł z 0,68 zł do 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z 22,40 zł do 23,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Gdy budynki są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka wzrosła z 10,34 zł do 10,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a gdy są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - z 4,56 zł na 4,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podwyżka nie ominęła także budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W tym przypadku stawka podatku od nieruchomości wzrosła z 5,42 zł do 5,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.