Tyle wynosi opłata za wypłatę pieniędzy z bankomatu. PKO BP i inne banki zmieniają cenniki [9.06.23]

Nawet 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu

PKO BP - ważne zmiany dla klientów. Tak bank podnosi ceny

Od 1 czerwca takie konta jak PKO Konto za Zero (stare), PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto Codzienne Adm. zostały przekształcone w Konto za Zero. Rachunek rzeczywiście jest za darmo, a karta kosztuje 10 zł. Trzeba wykonać pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK, inaczej zapłacimy za prowadzenia konta 10 zł. Wypłaty z bankomatów PKO BP nadal są bezpłatne, ale wypłata z bankomatów obcych kosztuje 10 zł (za darmo Blikiem). Pierwsza wpłata i wypłata w placówce jest za 0 zł, każda kolejna kosztuje 10 zł.

Takie zmiany wprowadził bank BNP Paribas

BNP Paribas podniósł ceny kart debetowych o kilka złotych (jest to opłata warunkowa), droższe są wpłaty i wypłaty w placówce, wypłaty z bankomatów Euronet i wypłaty gotówki z bankomatów za granicą. Wzrosły też ceny kont firmowych, opłaty za karty debetowe, opłaty za niektóre przelewy w oddziale lub Centrum Telefonicznym czy opłaty za papierowe dokumenty wysyłane do klienta. Droższe jest użytkowanie tokena do GOonline Biznes. Najważniejszą ze zmian jest podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w banku z 10 zł do 12 zł (dotyczy także rachunków oszczędnościowych oraz rachunków walutowych).

