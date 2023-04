Tyle zapłacimy za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu 2000kWh OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ceny prądu dzięki wprowadzonej ustawie nie uległy zmianie, jednak pod pewnym warunkiem, który ma nas zachęcić do oszczędzania energii elektrycznej.

W tym roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu przez rząd. Jest jednak pewien warunek. Zamrożenie dotyczy tylko określonego zużycia przez gospodarstwo domowe. Ma to zachęcić nas do oszczędzania energii elektrycznej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie jak będzie się różnić cena za używanie popularnych urządzeń elektrycznych po przekroczeniu limitu 2000kWh.