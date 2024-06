Tyle "zarobili" na swoim weselu w 2024. Tyle pary uzbierały w kopertach w tym roku

Pary coraz częściej rezygnują z organizowania wystawnych wesel. Młodzi coraz częściej wolą wydać pieniądze na wyjazd czy mieszkanie. A niestety wesela już od dawna się nie zwracają i trzeba się liczyć, że wydamy dużo więcej niż zbierzemy w ramach prezentów. Zobaczcie ile młode pary zebrały w kopertach w 2024 roku. Mamy przykłady.

Koszty organizacji wesela - finansowa pułapka?

Ślub i wesele to ważne wydarzenie w życiu młodej pary. W tym dniu szczególnie świętują w towarzystwie ważnych i bliskich dla siebie osób. Wesele rodzi też pytania o sprawy finansowe. Przeczytaj: Wesele 2024 - takie kwoty będziemy dawać w prezencie ślubnym w 2024 roku. Mamy przykłady Koszt organizacji wesela to ogromne koszty. Koszt tzw. "talerzyka" zaczyna się już od 200 do 500 złotych. A to dopiero początek ślubnych wydatków. Przy organizacji trzeba pamiętać nie tylko o swoich strojach, oprawie muzycznej, dekoracjach, kwiatach, fotografie, torcie, alkoholu i innych napojach. Często jeszcze pary starają się o jakiego dodatkowe atrakcje co automatycznie tylko podnosi koszty. Warto jednak od razu założyć, że organizacja wesela wyniesie nas więcej niż uda nam się zebrać w ramach prezentu ślubnego.

Choć określanie kwot jaką wypada dać na wesele uznaje się za duży nietakt to wielu z nas nie ma pojęcia ile powinno się dać młodej parze. Oczywiście najlepiej kierować się swoimi finansowymi możliwościami. Wesela w rodzinie nie zdarzają się często więc wiedza na temat kosztów wesela jest dla nas zwykle zagadką. Dlatego szukamy odpowiedzi na pytanie ile dać młodej parze do koperty.

Tyle pary zarobiły na weselu w 2024 roku

Trzeba na początek zaznaczyć, ze zarobienie na weselu jest mało możliwe. W ostatnich latach ciężko nawet ze zwrotem poniesionych kosztów.

Analizując anonimowe relacje par, które zdecydowały się podzielić informacjami na temat kwot otrzymanych w kopertach, wyraźnie widać, że oczekiwania co do "zarobków" na weselu są zbyt wysokie w stosunku do rzeczywistości.

W ostatnich latach coraz trudniej o zwrot poniesionych kosztów, nie mówiąc już o zarobieniu na weselu. Trudna sytuacja finansowa, rosnące koszty życia oraz zmieniające się podejście do tradycji ślubnych sprawiają, że młode pary muszą liczyć się z mniejszą ilością prezentów ślubnych w postaci pieniężnej. To z kolei prowadzi do refleksji nad sensem inwestowania ogromnych środków w organizację wesela, skoro finalnie może to nie przynieść oczekiwanej korzyści finansowej. Kilka par anonimowo podzieliło się z nami kwotami jakie mieli w kopertach. Zobaczcie w galerii poniżej ile zebrali na weselu: