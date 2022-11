Tylko do końca listopada można wnioskować o 300+. Oto zasady przyznawania świadczenia

Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” przyznano dla niemal 4,5 mln uczniów. Na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 1,3 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił 72,3 mln zł na prawie 241 tys. dzieci.

Jak wnioskować o 300 plus?

Nowe świadczenie 400 plus. Dodatkowe pieniądze na dzieci. Kto otrzyma 400 zł?

Komu się należy świadczenie 300 plus?

Świadczenie z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start", także przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected], znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Jest tam widoczny status obsługi wniosku, jak również szczegółowe informacje o świadczeniu.