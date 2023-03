Tylko do końca marca 2023 można zdobyć dodatkowe 500 lub 1000 zł na dziecko. Zobacz, jak to zrobić

- Częściowo do wydania pozostało 55 901 bonów, nieaktywnych jest 26 201 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aktywacja teraz, a usługa później

Przeliczając to na złotówki, na realizację czeka jeszcze w naszym regionie 34 322 398,15 zł.

Tylko do 31 marca rodzice mogą płacić bonem turystycznym. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia. To 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł.

Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Polski Bon Turystyczny nie odnawia się każdego roku. Przysługuje jeden na jedno dziecko w trakcie całego programu.