“Tytus Romek i a’Tomek” pod profesorską lupą, czyli komiksowi bohaterowie w uniwersyteckim świecie

- Wygląda na to, że Tytus nadal jest czytany, chociaż nie tak powszechnie jak kiedyś – zauważa dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK, filozof, socjolog, kulturoznawca. – Obecna oferta komiksowa jest absolutnie nieporównywalna z tym, co dzieci mogły czytać w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku. Obecność „Tytusów” filtrowana jest przez nostalgię, fascynację rodziców i chyba także dziadków. I nie jest tak, że oto mamy ramotkę, która kiedyś cieszyła dzieciaki, a dziś „jedzie” tylko na nostalgii. Jeśli chodzi o rodzaj humoru, językowe łamańce Papcia Chmiela, to one się nie zestarzały, dalej są znakomite.

Człowiek czy małpa

– Tytus jest atrakcyjną postacią, nie do końca ustabilizowanym osobnikiem, który raz jest człowiekiem, a raz małpą, ale generalnie stara się być człowiekiem – tłumaczy prof. Marek Jeziński. – Dla dzieci, a to byli początkowo główni odbiorcy serii, to bardzo atrakcyjna postać. Bohaterem jest mówiące zwierzątko, ale w jego działaniach nie do końca wiadomo, kim właściwie ono jest. Bo czasem, jako zwierzę, przejawia bardzo dzikie zachowania. Dla dorosłych będzie to postać zawieszona pomiędzy różnymi statusami. Pogoń za nowym statusem, czyli tym ludzkim, jest atrakcyjna narracyjnie, bo Z niej biorą się przygody. Ale Tytus jest niejednoznaczny, bowiem raz podporządkowuje się wytycznym, raz kontestuje nakazy płynące od ludzi, ma dużo różnorodnych i bardzo ciekawych przygód, co jest bardzo interesujące dla czytelnika. W tych komiksach cały czas się dużo dzieje.

Z czego wynika popularność przygód Tytusa, Romka i a’Tomka? Czy można było utożsamiać się z małpą, a dokładniej z szympansem, który aspirował do stania się człowiekiem?