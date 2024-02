U wielu Polaków nie tylko czwartek jest tłusty. Jemy tłusto przez prawie okrągły rok

Zgodnie z tradycją, to ostatni moment na zabawę, jednocześnie zwiastun Wielkiego Postu. Święto ma korzenie pogańskie. Dziesiątki lat temu ludzie obchodzili odejście zimy i nadejście wiosny. Uczta polegała na jedzeniu sytych, tłustych potraw, zwłaszcza mięsa. Chodziło o to, że przed kilkutygodniową głodówką trzeba najeść się na zapas. Kolejne tygodnie będą chude, ubogie, przygotowujące do Wielkanocy.

Nadwaga i otyłość po polsku

Wielkie to my mamy zmartwienie. Mamy bowiem problem, dosłownie, wagi ciężkiej. U ponad połowy Polaków (59 procent) pojawiła się zbyt duża waga, w tym ponad jedna piąta (21 proc.) jest otyła. Tak wynika z analizy, przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej. - Tylko 39 proc. badanych ma wagę w normie i jest to wyraźny spadek w porównaniu do danych z 2014 roku, kiedy to prawie połowa respondentów (46 proc.) podała, iż ma odpowiednią wagę - wskazują autorzy opracowania.