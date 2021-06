Uciekał przed policjantami z Rypina. Zdesperowany wskoczył do wody

W miniony piątek (11 czerwca) policjanci z Rypina ustalili, że poszukiwany przez nich 36-letni mężczyzna może ukrywać się w jednym z domów w gminie Rypin.

Policjanci natychmiast udali się pod wytypowany adres.

- Na miejscu przeprowadzili rozmowę z właścicielem posesji, który zaprzeczył, że przebywa u niego poszukiwana osoba. Kryminalni jednak nie dali się zwieść i postanowili sprawdzić posesję. W tym samym momencie zauważyli wychodzącego z krzaków mężczyznę, który zaczął uciekać. Policjanci rozpoznali, że to poszukiwany przez nich 36-latek i udali się za nim w pościg - relacjonuje asp. sztab. Dorota Rupińska z rypińskiej policji.

Mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów, aby się zatrzymał i kontynuował ucieczkę wskakując do rowu melioracyjnego wypełnionego wodą.

- Policjanci nie odpuścili i dalej kontynuowali pościg w wodzie. Po chwili mężczyzna był już w rękach kryminalnych. Podczas legitymowania potwierdziło się, że to poszukiwany przez nich 36-latek. Jeszcze tego samego dnia zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, skąd został odkonwojowany do zakładu karnego. Spędzi tam 10 miesięcy za to, że pomimo sądowego zakazu kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości - wyjaśnia Rupińska.