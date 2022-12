Uczniowie z Jastrzębia w gminie Lipno pokochali odblaski. Na zwycięzców konkursu czekały nagrody!

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu w gm. Lipno odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu rysunkowego pod hasłem „Bądź widoczny – Świeć przykładem”. Przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza obejmowała grupy przedszkolne i uczniów do klas trzecich, a druga - od czwartej do ósmej. Podczas takiego spotkania nie mogło zabraknąć słów o bezpieczeństwie na drodze. Zwycięzcom wręczono nagrody.

W młodszej kategorii zwyciężyli:

I miejsce – Adam Kalinowski z klasy trzeciej,

II miejsce – Oliwia Skuz z oddziału przedszkolnego,

III miejsce – Zofia Bachoń z klasy pierwszej.

W starszej kategorii klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Maja Kalinowska z klasy siódmej,

II miejsce – Adrianna Jagielska z klasy piątej,

III miejsce – Weronika Kryst z klasy czwartej.

Nagrody w konkursie ufundowali: Komenda Powiatowa Policji w Lipnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Złotopolu, radny powiatowy Zbigniew Agaciński, Anna Kozłowska, prezes Banku Spółdzielczego w Lipnie, Halina Gajewska, ubezpieczyciel PZU.