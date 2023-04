Uczniowie z Włocławka trafili do Rankingu Szkół Zwolnieni z teorii 2023 [zdjęcia]

Tyle placówek znalazło się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2023

W Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2023 znalazło się 411 szkół średnich z całej Polski (w 2022 roku było ich 371). Są wśród nich także szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również cztery placówki z Włocławka: dwa licea i dwa technika. W tegorocznym Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii znalazły się szkoły średnie, które organizowały kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne. W województwie kujawsko-pomorskim projekty realizowało blisko 380 uczniów, co dało im 7. miejsce w Polsce pod kątem najbardziej aktywnego społecznie województwa według Fundacji Zwolnieni z Teorii.

„Od września do kwietnia prawie sześć i pół tysiąca młodych ludzi zebrało zespół rówieśników, wybrało problem społeczny, na który chcieli odpowiedzieć, a następnie działało w grupie, żeby go rozwiązać. Przechodzili przez różne etapy projektu, od planowania, przez stres i nieporozumienia, po pozyskanie wsparcia od ludzi, zebranie funduszy na akcje charytatywne czy zorganizowanie wydarzenia dla społeczności. W końcu 21 kwietnia, podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii, ogłoszone zostały Złote Wilki, czyli nagrody za najbardziej wyróżniające się projekty społeczne w tej edycji” – informują organizatorzy w informacji prasowej.

Jeden z projektów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim otrzymał najwyższą nagrodę Złotego Wilka w kategorii przestrzeń miejska. To projekt pięciu uczniów z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku pt. „SzachMat”. Stworzyli go: