Ukradł paliwo w powiecie tucholskim. Zatankował pojazd na skradzionych tablicach rejestracyjnych

Policjanci, w trakcie przeglądania monitoringu, zauważyli, że sprawcy, gdy wysiadał z samochodu, wypadł portfel wraz z dokumentami.

- Zguba znajdowała się na terenie stacji paliw - dodaje asp. Łukasz Tomaszewski. - Policjanci ustali dane mężczyzny i go zatrzymali. Ale to jeszcze nie był koniec tej historii. Mundurowi znaleźli w pojeździe 35-latka woreczek z suszem roślinnym. Wstępne badania testerem wykazały, że jest to marihuana.