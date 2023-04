Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu. Większość chce zaraz po wojnie wrócić do swojego kraju

W Lubelskiem mieszka najwięcej Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, ale do trzech miesięcy po jej zakończeniu zamierzają wrócić do ojczyzny, deklaruje to 86 proc. migrantów. W Kujawsko-Pomorskiem 76 procent i to jest drugi wynik w kraju - wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce - wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce" (ankieta przeprowadzona w listopadzie 2022 roku nie tylko wśród migrantów, którzy przyjechali do Polski po wojnie, ale również wcześniej).