Ukraińcy z Kujaw i Pomorza. Ci, którzy jednak zostali, nie chcą zostać bez pracy

Ukraińcy nie chcą u nas żyć z zasiłków. Szukają pracy, a jeżeli jej nie znajdują, to rejestrują się w pośredniakach.

Ponad 32 tys. Ukraińców mieszka w województwie kujawsko-pomorskim. Ci, którzy szukali pracy, ale jej nie znaleźli, zarejestrowali się w pośredniakach. Jest ich prawie 6 tys.

32,1 tys. Ukraińców z nadanym numerem PESEL przebywało w województwie kujawsko-pomorskim 1 sierpnia bieżącego roku. Tak wynika z nowego raportu „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Analizę przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dla porównania: w kwietniu br. w regionie było niespełna 35 tys., zaś pod koniec ubiegłorocznych wakacji mieszkało około 100 tys. uchodźców.

Setki przybyszy, mimo toczących się walk, wróciły do swoich domów. Część spośród tych, którzy ze statystyk dotyczących naszego rejonu ubyli, wyruszyła dalej na Zachód. Polska była ich przystankiem w drodze do Niemiec czy Holandii, nawet do Kanady.

Wśród Ukraińców, którzy zostali na terenie naszego regionu, prawie 57 proc. stanowią osoby pełnoletnie, z których 77 proc. to kobiety - przeważnie Ukrainki, które po wybuchu wojny w ich kraju schroniły się z dziećmi w Polsce.

Jeżeli Ukrainiec czy Ukrainka przyjechali do naszego kraju od 24 lutego 2022 roku (wtedy rozpoczęła się wojna), a ich pobyt w Polsce został uznany za legalny, to pracę można zalegalizować wyłącznie na podstawie powiadomienia o podjęciu pracy przez tego cudzoziemca. To w ramach uproszczonej procedury. - Od stycznia do końca lipca 2023 roku pracodawcy z naszego województwa przekazali 21 195 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy, z tego ponad 43 proc., czyli 8980, dotyczyło samej Bydgoszczy, a powiatu toruńskiego 2550 - informują w WUP. - Od początku wybuchu wojny było to natomiast łącznie 48 335 powiadomień, przy czym jednej osoby mogło dotyczyć więcej niż jedno powiadomienie.

Bez umowy o pracę

Ośmiu na 10 uchodźców pracuje bez etatu. - 79,5 proc. powiadomień dotyczyło podjęcia pracy w ramach umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług - kontynuują w wojewódzkim urzędzie. U nas umowę o pracę, do tego na czas nieokreślony, czyli najlepszą z możliwych, ma zaledwie co 26. obcokrajowiec.

Prawie połowa Ukraińców zatrudniła się na produkcji (konkretnie: w przetwórstwie przemysłowym) przy wykonywaniu prostych prac, dalej - w usługach, budownictwie, transporcie i magazynach. Ukraińcy, którym na pracy zależy, ale na naszym obszarze jej nie znaleźli, rejestrują się - tak samo, jak Polacy - w powiatowych urzędach pracy. - Od początku stycznia do końca lipca 2023 roku w PUP w województwie dokonano 1446 rejestracji obywateli Ukrainy - podaje WUP. - W kolejnych miesiącach liczba nowych rejestracji zmniejszała się. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowaliśmy 5994 takie rejestracje.

Półtora roku po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, Ukraińcy wciąż masowo szukają miejsca w Polsce. Powód jest także niezmienny, chociaż nie chodzi jedynie o to, aby się utrzymać. - Największą motywacją są wyższe zarobki niż na Ukrainie. Na to wskazuje 39 proc. respondentów - zaznaczają autorzy badania Centrum Analitycznego Gremi Personal. - Jednocześnie 1/3 badanych zdaje sobie sprawę, że bez pracy nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie, a 27 proc. respondentów jako motywację do szukania pracy w Polsce wskazało brak pracy na Ukrainie.

Uchodźcy mają jednak inne podejście do zatrudnienia. - Przed wybuchem rosyjskiej wojny, Ukraińcy przyjeżdżali do Polski głównie na cztery, sześć miesięcy, a następnie wracali do ojczyzny, żeby za zarobione pieniądze żyć pozostałą część roku - wyjaśnia Anna Dzhobolda, dyrektorka ds. rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal. - Obecnie szukają pracy na dłuższy okres, ponieważ zdają sobie sprawę, że ich pobyt w Polsce będzie dłuższy z powodu wojny.

Pieniądze na ręk

ę

Zarobki obcokrajowców są raczej niskie. - Pracownicy z Ukrainy najczęściej zarabiają od 3 tys. do 4 tys. zł netto. Deklarowało tak 35 proc. pracowników ze Wschodu. Tak wynikało z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Mówili jednak w kwietniu, a 1 lipca minimalna pensja wzrosła, więc wynagrodzenia części z nich - też.

